الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، إعادة فتح طريق باريس – درب الأربعين جنوب المحافظة ورفع آثار الرمال الناتجة عن نشاط الرياح .

أكد الزملوط، الدفع بالمعدات اللازمة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية لإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، واستمرار تأمين الخدمة دون توقف أو غلق، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري والوحدة المحلية لمركز باريس.

وتأتى تلك الخطوة بعد تداول صور لمعلمين يعملون في مدارس جنوب الوادي الجديد أثناء قيامهم بدفع الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه بعد تعطله بهم في الصحراء أثناء عودتهم من مدارسهم .

حيث جرى تداول تلك الصور على نطاق واسع والتي ظهر فيها المعلمون يدفعون الاتوبيس في الصحراء في مشهد صادم ، مؤكدين أنهم يتعرضون لمعاناة يومية اثناء ذهابهم وعودتهم من مدارسهم الأمر الذي يعيقهم عن أداء رسالتهم التعليمية ويهدد حياتهم.