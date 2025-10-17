الدقهليةـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، سوق المحافظة الدائم لبيع السلع والمنتجات الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة ، لمراجعة التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي زيادات أو مغالاة عقب تحريك أسعار المواد البترولية .

وشملت الجولة الاطلاع على قوائم الأسعار المعلنة وتوافر السلع الأساسية وجودتها، مع التحقق من وضوح اللوحات الإرشادية للمواطنين .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهليه، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ.

وقال مرزوق تعمدت تفقد السوق للتأكد من عدم استغلال تحريك المواد البترولية ورفع الأسعار، موضحا أن المرور الميداني يتم صباحا ومساءً بالتنسيق مع مديرية التموين والرقابة التجارية ، لضبط أي مخالفة فوراً والتعامل معها .

كما قال المحافظ : "مش هسمح برفع الأسعار داخل السوق الدائم.. واللي مش هيلتزم همشيه فوراً ونجيب غيره"، مشددًا على أن الالتزام بعرض السعر المعلن شرط أساسي للاستمرار في النشاط داخل السوق، وأن المواطن خط أحمر ولن أسمح باستغلاله .

وأضاف: سنواجه أي استغلال بإقامة مزيد من المنافذ والأسواق لتوفير السلع بأسعار تنافسية، لافتاً إلى التوسع في المعارض الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجهات السيادية والمجتمع المدني، وتوجيه القوافل التموينية للقرى والمناطق ذات الكثافات ، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

كما أكد المحافظ، أن هدفنا الأساسي هو المواطن ، وتلبية احتياجاته ورفع المعاناة عنه، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالمحافظة تتلقى البلاغات على مدار الساعة، وأن حملات التموين والطب البيطري والصحة مستمرة داخل السوق لمراجعة جودة السلع وصلاحيتها، وتحقيق انضباط كامل يضمن حق المواطن في سلعة مطابقة وبسعر مُعلن.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضى او المحمول، علي رقم 114 من التليفون الأرضي .