لمدة 14 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن قطع المياه، غدًا السبت، عن 3 مناطق شرقي المحافظة، وذلك بسبب بدء المرحلة الثانية من أعمال تطوير وتوسعة طريق مصطفى كامل بمنطقة المنتزه.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن قطع المياه سيبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، ويشمل مناطق: "الملاحة، عزب حوض 10، والمنشية البحرية"، ومن المقرر أن تستمر الأعمال لمدة 14 ساعة.

وأضاف البيان أن قطع المياه يأتي نتيجة أعمال تطوير وتوسعة الطريق بجوار قسم شرطة المنتزه ثالث، ورفع كفاءة محطة المعمورة، ما يستلزم ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1500 مم.

وناشدت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة، لحين عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.