قنا تعتمد تعريفة الأجرة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود (صور)

بعد زيادة أسعار الوقود.. تموين كفر الشيخ يشدد الرقابة على المحطات (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

اعتمدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع وسائل المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي، وذلك عقب قرار تحريك أسعار السولار والبنزين.

وكلف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين للمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية، وضبط الأسواق، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

وجرى توجيه طباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين، إلى جانب وضع لافتات بالأسعار في جميع المواقف على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.

ووجه محافظ قنا بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى من المواطنين، على الأرقام (0963329542 – 0963328472 – 0963337291)، والخط الساخن 15541.