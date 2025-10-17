تعرف على أسعار تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل بالفيوم (مستند)

الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت محافظة الفيوم تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات بعقد اجتماع عاجل للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، مع الوضع في الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة.

وجرى التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة كانت بمتوسط 10 إلى 15% لكافة الخطوط.

ووجه محافظ الفيوم مدير عام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة تبين خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح بها تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب.

ووجه المحافظ على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم سحب رخصة سائق السيارة المخالفة لمدة 6 أشهر، وسحب رخصة السيارة لمدة شهر، وتوقيع غرامة قدرها ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

وشدد المحافظ على مسؤولي التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن وجميع الإدارات الفرعية بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيرًا إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ على مدار الـ24 ساعة، كما تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ: 2168041، 2168042، 2168043، والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح:

17.75 جنيهًا للتر بنزين 80

19.25 جنيهًا للتر بنزين 92

21 جنيهًا للتر بنزين 95

وارتفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا، كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات للمتر المكعب.