محافظة الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية "أبو قير"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، استكمال تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية "أبو قير"، بدءًا من محطة سيدي جابر وحتى قسم شرطة سيدي جابر.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، ستستمر أعمال التوسعة على مدار شهر كامل ابتداءً من اليوم الجمعة، في إطار استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية وتحسين الحركة المرورية بها.

وأشار البيان إلى أن أعمال التوسعة ستشمل:

رفع النخيل والأشجار والإعلانات

أعمال ترحيل المرافق وأعمدة الإنارة وشنايش الأمطار

إعادة زراعة الأشجار بعد انتهاء الأعمال

وتدعو المحافظة جميع قائدي المركبات والمواطنين إلى تجنب منطقة الأعمال مؤقتًا والالتزام بالمسارات البديلة لتسهيل الحركة المرورية.