ترقبًا لزيادة الأسعار.. زحام على محطات الوقود في السويس (فيديو وصور)

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت محطات تموين السيارات في محافظة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، زحامًا من قبل المواطنين لتعبئة مركباتهم بالوقود، وذلك ترقبًا لزيادة مرتقبة في أسعار المحروقات من المقرر تطبيقها خلال الساعات المقبلة.

يأتي هذا الإقبال بعد تصريحات لمصادر بوزارة البترول كشفت عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية، من المزمع بدء تطبيقها اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أنه تم إبلاغ شركات تسويق المنتجات البترولية شفهياً بالزيادات الجديدة، والتي تقدر بنحو جنيهين لكل لتر من بنزين 80 و92 و95.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة البترول بيانًا رسميًا بالأسعار الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الشارع المصري يترقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي كان من المفترض أن تجتمع مطلع شهر أكتوبر الجاري، لتحديد الأسعار الجديدة للربع الأخير من العام.