استعدادًا للموسم الشتوي.. "زراعة كفر الشيخ" تبدأ تدقيق الحيازات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن بدء عملية تنقية وتدقيق الحيازات الزراعية في كافة الجمعيات على مستوى المحافظة.

يأتي هذا الإجراء استعدادًا للموسم الشتوي الجديد، وبهدف ضمان صرف الأسمدة المدعومة للمستحقين الفعليين.

وفي تصريح خاص، أوضح المهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة، أن عملية حصر وتنقية الحيازات تتم بشكل دوري في الفترة الفاصلة بين المواسم الزراعية، لضمان تحديث قاعدة البيانات باستمرار.

وأضاف باز أنه فور الانتهاء من عملية التدقيق، يتم صرف حصص الأسمدة المقررة لكل حيازة بناءً على المساحات الفعلية المثبتة، مشيرًا إلى أنه سيتم حذف الحيازات التي لم تعد مرتبطة بأراضٍ زراعية، سواء بسبب البيع أو التنازل.

وشدد وكيل الوزارة على أن الإجراءات تشمل أيضًا حصر حالات التعدي على الأراضي الزراعية، تمهيدًا لوقف صرف الأسمدة للمخالفين.

ووصف التعدي بأنه "جريمة مخلة بالشرف"، مؤكدًا أن التعامل معها يكون فوريًا ويشمل حرمان المعتدي من كافة أشكال الدعم الزراعي.

وكان وكيل وزارة الزراعة قد وجه سابقًا بضرورة مراجعة دقة الحصر في الجمعيات، وتصفير الحيازات المكررة، والتأكد من أن صرف مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوي الجديد يتم طبقًا للزراعة الفعلية على أرض الواقع، مع استمرار إيقاف الدعم عن المتعدين.