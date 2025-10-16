10 معلومات عن الهيئة المصرية لجودة واعتماد التعليم الفني "إتقان"

أطلقت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان"، اليوم، الإصدار الأول من وثيقة "معايير اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي"، في خطوة تعد الأولى من نوعها نحو بناء نظام وطني متكامل لضمان جودة مؤسسات التعليم الفني في مصر، وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات الدولية.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن الهيئة المصرية "إتقان":

1. تاسست الهيئة تنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية الواردة في كلمته الختامية بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي عُقد بجامعة القاهرة في يوليو عام 2018.

2. رسالة الهيئة تتمثل في بناء وتطوير منظومة متكاملة لضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفق معايير وطنية محددة وشفافة تتوافق مع المواصفات الدولية.

3. تراعي الهيئة عند عملها أطر الجودة المطبقة إقليميًا ودوليًا لضمان التوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة.

4. تلتزم الهيئة بالثوابت الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يخدم خطط وسياسات الدولة لبناء الإنسان وتنمية القدرات.

5. استندت الهيئة في إعداد معاييرها إلى مرجعيات عالمية موثوقة، أبرزها: (مواصفات منظمة الأيزو (ISO) - أطر الجودة في الاتحاد الأوروبي (EQAVET) - دراسات مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) - معايير المركز الأوروبي لتنمية التدريب المهني (CEDEFOP) - أفضل الممارسات الدولية في عدد من الدول).

6. جاءت الهيئة ثمرة جهود لجان وطنية متخصصة، ضمّت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم والتدريب في مصر.

7. تمثل الهيئة مرحلة جديدة في تطوير جودة التعليم الفني، تعكس رؤية الدولة في إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

8. تُعد "إتقان" تتويجًا لجهود استمرت أكثر من عامين من العمل المتواصل في إعداد الإطار الوطني للجودة والاعتماد.

9. أطلقت الهيئة وثيقة تعد الإطار الوطني الأول من نوعه لتقييم واعتماد مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.

10. تضمنت الوثيقة ثمانية معايير رئيسية و40 مؤشر أداء تغطي مختلف جوانب المنظومة التعليمية داخل مؤسسات التعليم الفني والتقني.

