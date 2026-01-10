نفوق 6 آلاف فرخة في حريق مزرعة دواجن بمركز الحسينية بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

التهمت النيران مزرعة دواجن بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن نفوق نحو 6 آلاف فرخة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم البهيم، مالك المزرعة، إنه استيقظ على اندلاع الحريق داخل المزرعة، حيث انتشرت ألسنة اللهب بسرعة، ما أدى إلى خسائر كبيرة ونفوق آلاف الدواجن.

وعلى الفور، حرر مالك المزرعة محضرًا بالواقعة في مركز شرطة الحسينية، لتنتقل قوة أمنية إلى موقع الحريق لمعاينة المزرعة والوقوف على أسباب اندلاع النيران.

وأشار مالك المزرعة إلى أن الحريق قد يكون ناتجًا عن ماس كهربائي، مؤكدًا أنه في انتظار نتائج المعاينة التي ستجريها جهات البحث الجنائي لتحديد السبب النهائي للحريق.