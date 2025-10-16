جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، من خلال تنفيذ برنامج عمل موسّع يستهدف تطهير وتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار في مختلف المدن والقرى.

وقال المهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إنه جاري تنفيذ هذه الإجراءات ضمن استعدادات الشركة لمواجهة موسم الشتاء وما قد يصاحبه من موجات أمطار غزيرة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع جاهزية الشبكات وتعزيز قدرتها الاستيعابية، ضمان تصريف مياه الأمطار بكفاءة عالية، والحد من أي تجمعات مائية أو انسدادات قد تعطل حركة المواطنين، أو تؤثر على البنية التحتية والمرافق العامة.

وأوضح أن فرق التشغيل والصيانة تواصل أعمالها في رفع الرواسب والمخلفات والرمال من داخل الشنايش وخطوط الصرف المختلفة، باستخدام المعدات الحديثة والوسائل الميكانيكية المتطورة، مع التشديد على تطبيق معايير السلامة المهنية وحماية العاملين أثناء تنفيذ المهام.

ووجّه بمتابعة الأعمال ميدانيًا على مدار الساعة، ومراجعة تقارير الأداء اليومية للتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات فنية قد تظهر أثناء التنفيذ.

كما أشار إلى أن خطة التطهير تُنفَّذ وفق جدول زمني مرحلي يغطّي جميع المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل الشركة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، لضمان تنفيذ الأعمال بالشكل الأمثل ورفع كفاءة منظومة صرف مياه الأمطار قبل بدء موسم سقوطها.

ولفت إلى أن هذه التحركات الاستعدادية تأتي في إطار نهج الشركة القائم على التخطيط المبكر لمواجهة التغيرات المناخية، بما يعكس حرصها المستمر على تأمين المرافق الحيوية، وتقديم خدمات مستقرة وآمنة لأبناء شمال وجنوب سيناء على مدار العام.

وناشدت الشركة المواطنين بالتعاون الإيجابي مع فرق العمل الميدانية، وعدم إلقاء المخلفات داخل مطابق الصرف الصحي، وأعلى فتحات التصريف، حفاظًا على سلامة الشبكات واستمرارية عملها بكفاءة.