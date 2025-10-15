بالصور- جامعة قنا تحتفل بتغيير اسمها رسميًا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تغيير اسم "جامعة جنوب الوادي" إلى "جامعة قنا"، مؤكداً أن القرار يعكس هوية المحافظة ويدعم دور الجامعة في تحقيق التنمية بصعيد مصر.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الجامعة بحضور نواب الرئيس والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث وجّه "عكاوي" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على دعمهم المستمر للجامعات الإقليمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن تغيير الاسم يمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة الجامعة، وتفتح آفاقًا جديدة للتوسع في البرامج الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى تشكيل لجان إدارية لتنفيذ الإجراءات اللازمة عقب صدور القرار.