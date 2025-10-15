قطّع جثمانه إلى أشلاء.. تفاصيل مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه على يد زميله في المدرسة البالغ من العمر 13 عامًا، بعد أن استدرجه إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، واعتدى عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، ثم قام بتقطيع جثمانه إلى أشلاء في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا بالعثور على أشلاء جثة طفل بالقرب من منطقة كارفور الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني حول المكان وإخطار النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن الطفل الجاني استدرج زميله إلى منزله بحجة اللعب، ثم اعتدى عليه بعصا خشبية على الرأس، وعقب وفاته استخدم أداة حادة لتقطيع الجثمان ونقله إلى منطقة أخرى بعيدًا عن محل الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة تفصيليًا، وقررت نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الجامعة تحت تصرفها؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية جهودها لكشف ملابسات الواقعة التي أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.