26 نوفمبر.. الحكم في قضية هتك عرض طفل من ذوي الإعاقة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الأحداث بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا، متهمٍ بهتك عرض الطفل ياسين (13 عامًا)، المصاب بإعاقة ذهنية وتأخر في النمو العقلي، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدم به والد الطفل إلى قسم شرطة عامرية أول، حمل رقم (10047 لسنة 2025)، أفاد فيه بتعرض نجله لانتهاكات جنسية متكررة داخل شقة المتهم، الذي يقيم في الطابق الثاني من نفس العقار بمنطقة مساكن الكيلو 21.

وأوضح والد المجني عليه أن الجاني استغل الحالة الصحية للطفل، الذي يتصرف كمن هو دون السادسة ويعاني من صعوبة في النطق، لتنفيذ جريمته، فيما أكد محامي الطفل أن المتهم أقرَّ بالواقعة خلال التحقيقات، رغم محاولات دفاعه التشكيك في بعض التفاصيل.

وأشار المحامي إلى أن والدة الطفل لاحظت علامات ارتباك شديد على نجلها بعد عودته من الخارج، إذ خرج كعادته لشراء الحلوى، ثم عاد في حالة من الذعر والانهيار، ما دفعها إلى التواصل الفوري مع خط نجدة الطفل وتقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي واقعة هتك العرض، كما تعرف الطفل على الجاني أمام النيابة العامة خلال التحقيقات التي جرت بحضور ممثلة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي تولت التواصل مع الطفل ونقل أقواله بطريقة تتناسب مع حالته الذهنية.

وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم 15 يومًا إضافية بعد ورود التحريات، قبل أن تتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الأحداث بالإسكندرية التي أصدرت قرارها بتأجيل النطق بالحكم إلى الجلسة المحددة.