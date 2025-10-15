إعلان

رئيس محكمة أسيوط يكشف تفاصيل وأعداد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب 2025

كتب : محمود عجمي

04:11 م 15/10/2025

رئيس محكمة أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:


أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسيوط، برئاسة المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، عن إغلاق باب الترشح اليوم الأربعاء، بعد تقدم 109 مرشحين، من بينهم 7 سيدات، للمنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظة.


وأوضح المستشار عماد علي، أن محافظة أسيوط تضم 4 دوائر انتخابية عامة، يتنافس فيها المرشحون على 12 مقعدًا فرديًا، إلى جانب مرشحي القوائم.


وأشار إلى أن قائمة المرشحين تضم ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، من بينها: مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، والإصلاح والتنمية، بالإضافة إلى عدد كبير من المرشحين المستقلين، من بينهم ضباط شرطة وجيش سابقون، ومحامون، وأساتذة جامعات.

لجنة تلقي طلبات الترشح رئيس محكمة أسيوط مجلس النواب 2025

