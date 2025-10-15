محافظ أسوان: غرامات فورية لمواجهة العشوائية وإعادة الانضباط للشارع

بعد غلق باب الترشح.. تعرف على عدد المتقدمين لانتخابات البرلمان فى كفر الشيخ

أسوان – إيهاب عمران:

يواصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بالمراكز والمدن، حيث تفقد اليوم شارع بورسعيد وعددًا من الشوارع الجانبية بمدينة كوم أمبو، ضمن متابعته لسير العمل ومستوى النظافة العامة والالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتخطيطية.

وشدد المحافظ على توقيع غرامات فورية تصل إلى 50 ألف جنيه على غير الملتزمين من أصحاب المحال بخطوط التنظيم، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات المكثفة الهادفة إلى رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة الوجه الحضاري للمدينة وضمان سيولة الحركة المرورية داخل الشوارع الحيوية.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم، مع مواجهة أي محاولات لعودة العشوائية أو الباعة الجائلين أو التعديات على حرم الطرق بالشوارع والأسواق.

ولفت إلى أنه سيتم التعامل مع أي مخالفات بشكل فوري ومستمر من خلال رفع الإشغالات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي استغلال غير قانوني للشوارع أو الأرصفة يعيق حركة المواطنين أو يشوّه المظهر الجمالي للمدن.

وأضاف المحافظ أن الحفاظ على النظام العام يمثل أولوية قصوى ضمن رؤية المحافظة لخلق بيئة حضارية آمنة ومنظمة.

وخلال جولته، حرص محافظ أسوان على الاستماع إلى مطالب واحتياجات الأهالي الذين التقاهم في مواقع مختلفة، موجّهًا المسؤولين بسرعة التدخل لتلبية هذه المطالب في ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ احتياجاتهم الخدمية.