ضربها علقة موت.. جنايات دمنهور تعاقب المتهم بقتل زوجته في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، بالسجن 15 عامًا على المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة، التابعة لمركز دمنهور.

استمعت المحكمة خلال جلستها إلى الطبيب الشرعي والطبيب الذي أجرى الكشف الطبي على المجني عليها، كما ناقشت هيئة الدفاع كلا منهما حول أسباب الوفاة، واطلعت على مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

كانت المحكمة قررت في جلستها الماضية، يوم 17 سبتمبر، تأجيل محاكمة المتهم لجلسة اليوم، لمناقشة الطبيب الشرعي وضابط الواقعة، وتقديم المستندات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بالقرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح إثر خلاف أسري، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.