بالصور- غلق باب الترشح لانتخابات النواب في كفر الشيخ

بعد غلق باب الترشح.. تعرف على عدد المتقدمين لانتخابات البرلمان فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



شهدت محكمة كفر الشيخ الابتدائية، اليوم الأربعاء، غلق باب الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 طبقًا للموعد المحدد لغلق باب الترشح في اليوم الأخير من التقديم.



وتجري لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية حصر أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للجنة على مستوى الدوائر الأربعة في محافظة كفر الشيخ.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في دوائر انتخابية على مستوى محافظة كفر الشيخ إذ تضم الدائرة الأولى قسمي أول وثان ومركز كفر الشيخ، ومركز قلين، والدائرة الثانية تضم مركزي سيدي سالم، وقلين، والدائرة الثالثة تضم الحامول وبيلا والبرلس، والدائرة الرابعة تضم دسوق وفوه ومطوبس.



كانت لجنة تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ استقبلت أوراق راغبي الترشح اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي واستمرت حتى اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً .



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تعلن بعد غلق باب الترشح القائمة المبدئية المرشحين يوم 16 أكتوبر، على أن تقدم الطعون على القائمة المبدئية يومى 17 و18 أكتوبر، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون اعتبارا من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر 2025.



وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، آخر موعد للتنازل للمرشحين 25 أكتوبر، ونشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر، كما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر.