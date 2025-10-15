إعلان

هرب من النار إلى الموت.. مصرع مواطن وإصابة زوجته وأبنائه الثلاثة فى حريق شقة بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:33 م 15/10/2025

حريق شقة- أرشيفية

لقي مواطن مصرعه وأصيبت زوجته وأبنائه الثلاثة، إثر نشوب حريق في الشقة سكنهم بالطابق الخامس بعقار بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية.

تلقي قسم شرطة المنتزه ثان إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بشارع النبوي المهندس بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه.

وقفز الأب من الشرفة محاولا العرب من النيران إلا أنه لقي مصرعه، فيما أصيبت زوجته وأبنائه الثلاثة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مصرع مواطن حريق شقة الإسكندرية

