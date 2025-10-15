بالفيديو- أهالي الدقهلية يستقبلون مرتضى منصور بهتاف "بنحبك يا ريس"

الدقهلية ـ رامي محمود:

وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى محافظة الدقهلية لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، وسط استقبال حاشد وهتافات شعبية.

وفور وصوله، إلى مقر محكمة المنصورة الابتدائية استقبله الأهالي بترحاب وهتاف موحد: "بنحبك يا ريس".

وكان مرتضى منصور، أعلن عزمه خوض الانتخابات عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مشيرا إلى أنه عانى من "أزمة صحية قوية"، لكنه قرر النزول وتقديم أوراق ترشحه للبرلمان عن دائرة ميت غمر، موضحا أن نجله أحمد تقدم بأوراق ترشحه في دائرة الدقي.

أكد منصور أنه يتلقى "العديد من الاتصالات بشكل يومي من الأهالي في بلدي ميت غمر، ينتظرون ترشحي"، مشدداً على إدراكه الكامل للخدمات التي تحتاجها الدائرة ورغبته في خدمة "أهلها الطيبين".

ذكّر منصور بأنه "تواجد في البرلمان في عدد من الدورات عن دائرتي ميت غمر"، مشيراً إلى التجربة السابقة التي خاضها في الدورة الأخيرة.