وكيل زراعة جنوب سيناء يتابع مراحل عصر الزيتون بمعصرة أبوصويرة

جنوب سيناء - رضا السيد:



أجرى المهندس عابدين علي، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة رأس سدر لمتابعة المنشآت الزراعية، تضمنت زيارة الإدارة الزراعية، ومعصرة الزيتون بقرية أبو صويرة، بحضور الدكتورة نهى الحسينى، مديرة العلاقات العامة بالمديرية، والمهندس محمد شاذلي، مدير التعاون.



وتابع وكيل الوزارة سير العمل بالإدارة الزراعية، وحث العاملين على تقديم أفضل الخدمات اللازمة للمزارعين، وحسن استقبالهم وتعاونهم معهم.



كما استمع لبعض المشكلات التى تواجه العمل بالإدارة، وناقش بعض المقترحات للعمل على حل وتذليل تلك المشكلات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

كما حرص على الاطلاع على خطة عمل الإدارة، وأهم الإجراءات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، موجها الجميع بضرورة تنظيم العمل والاهتمام بدقة البيانات بالسجلات، ومطابقتها على الطبيعة.



وتابع وكيل الوزارة جولته بزيارة معصرة الزيتون بقرية أبوصويرة، وشاهد المراحل السبع المختلفة التى تمر بها عملية عصر الزيتون بداية من استقبال ثمار الزيتون ثم تنقيتها وفصل الشوائب منها مرورا بعملية الغسل للزيتون ثم فصل التفلة، وفصل زيت الزيتون عن المياه، وأخيرا تعبئة الزيت الناتج.



كما شهد عملية العصر لزيتون أحد المزارعين، مؤكدا ضرورة تقديم خدمات على أعلى مستوى للمزارعين، وتسهيل عملية عصر الزيتون والإجراءات المختلفة، مع الاهتمام بدقة البيانات الخاصة بأعمال العصر.



كما توجه لزيارة مقر جمعية أبو صويرة، وتفقد بعض السجلات والمستندات الخاصة بها.

جدير بالذكر، أن محافظة جنوب سيناء يوجد بها 7 معصرات للزيتون، بواقع 3 معاصر بمدينة رأس سدر، إحداهما معصرة أبو صويرة التي تعمل بطاقة إنتاجية 2 طن في الساعة، ومعصرة سينا فود وتعمل بطاقة 2 طن في الساعة، ومعصرة رأس مسلة وتعمل بطاقة 1 طن في الساعة، كما توجد معصرتين بمدينة طور سيناء، وهما معصرة مركز الخدمات تعمل بطاقة 2 طن في الساعة، ومعصرة التعمير بطاقة 1.5 طن في الساعة، وتوجد معصرة الإرشاد بمدينة أبورديس، والتي تعمل بطاقة 100 كيلوجرام في الساعة، وفي مدينة سانت كاترين توجد معصرة الدير.