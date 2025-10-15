إعلان

خروج عربة من قطار 990 عن القضبان في سوهاج.. ومصادر: لم تُوثر على الحركة

كتب : مصراوي

03:40 ص 15/10/2025

خروج عربة من قطار 990 عن القضبان في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد خط السكة الحديد الطالع "القاهرة- أسوان" خروج عربة من القطار 990 عن القضبان قبل دخوله رصيف محطة سكة حديد سوهاج، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وانتقل إلى مكان الحادث مسئولوا هيئة السكة الحديد بسوهاج والمعدات اللازمة، وجاري إعادة القطار إلى مساره الصحيح.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الواقعة لم تؤثر على حركة القطارات بخط الصعيد لوقوعها على خط فرعي.

