تباشر نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التحقيق في مقتل موظف داخل الشقة "سكنه" بشارع الأمير لؤلؤ، على يد زوجته واثنين آخرين.

وكشفت التحقيقات اتفاق الزوجة مع عشيقها على دخول الشقة ليلا بصحبة أحد أصدقائه والتعدى على الزوج ضربا بأسلحة بيضاء، وقيدوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين أن المتهمين سرقوا بعض محتويات الشقة والمتعلقات الشخصية المجنى عليه،ثم قاموا بتقديم الزوجة بالحبال وأحدثوا إصابتها واختلاق رواية مزيفة عن اقتحام مجهولين الشقة بهدف السرقة وتعرضها وزوجها لاعتداء.

ووفقاً للتحقيقات، أقدمت الزوجة على الجريمة بعدما اكتشف المجني عليه وجود دلائل على علاقة غير شرعية لزوجته مع أحد الأشخاص بهاتفها المحمول فعقدت العزم مع عشيقها على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما.

واصطحبت النيابة العامة، المتهمين إلى مسرح الحادث لتمثيل كيفية ارتكاب جريمتهم وبيان دور كل متهم، وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى الجنايات.

كان قسم شرطة مينا البصل، تلقى إخطارًا من ضباط إدارة شرطة النجدة يفيد مقتل مواطن داخل الشقة سكنه بشارع الأمير لؤلؤ بدائرة القسم، وانتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، 3 متهمين من بينهم الزوجة في واقعة مقتل زوجها في منطقة مينا البصل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة

وتبين من الفحص العثور على جثة موظف بها عدة إصابات وبجواره زوجته مصابة، فيما تبين تورط الزوجة بالاشتراك مع 2 متهمين آخرين في قتل زوجها.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.