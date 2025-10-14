وكيل تعليم الشرقية في جولة مفاجئة بمدارس ديرب نجم

واصل عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية، جولاته الميدانية التفقدية المفاجئة بمدارس إدارة ديرب نجم التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على انتظام اليوم الدراسي داخل المدارس.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والأستاذ محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

بدأ وكيل المديرية جولته بالمشاركة في طابور الصباح مع طلاب مدرسة العصايد الصناعية المعمارية، حيث أدى معهم تحية العلم، مؤكدًا أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى خالدة تجسد بطولات وبسالة القوات المسلحة المصرية.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد العظيم مدير عام إدارة ديرب نجم التعليمية، وخلال جولته، تفقد وكيل المديرية عددًا من المدارس شملت مدرسة الشهيد النقيب خالد إبراهيم محمد سليمان الثانوية المشتركة ومدرسة مناحريت الابتدائية ومدرسة العصايد للتعليم الأساسي ومدرسة علي قطيم الابتدائية.

واطمأن على انتظام سير الدراسة، وتحديث قوائم الفصول، وتسليم الكتب الدراسية للطلاب، كما ناقش عددًا من التلاميذ في الدروس التي تم تدريسها، للوقوف على مدى استيعابهم للمناهج الدراسية.

وشدد وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة، وأن تكون التقييمات جزءًا ثابتًا من الحصة الأولى وجزءًا من الحصة الأخيرة على مدار الأسبوع.

كما وجّه إلى إعداد خطة علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الإنجليزية، على أن يتولى معلمو المواد تنفيذها تحت إشراف الموجهين المختصين، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ الخطة بكل دقة.

وأكد عبد الرحمن عبد اللطيف على ضرورة دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، ومساعدة الطلاب في الوصول إلى المنصات التعليمية والروابط والأكواد الخاصة بها، ومتابعة القنوات التعليمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشدد كذلك على أهمية ممارسة الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية داخل المدارس، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا برعاية الموهوبين واكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

وفي ختام جولته، وجّه وكيل المديرية مديري ووكلاء المدارس بضرورة متابعة الإشراف اليومي والتأكد من مغادرة جميع التلاميذ للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، والالتزام الكامل بمواعيد الحضور والانصراف، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.