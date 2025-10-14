بسبب مصرع شخصين.. إحالة 5 مسئولين بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود إشغال مخالف بالطريق العام تمثل في مظلة خرسانية «تندة» غير مرخصة وغير مطابقة للاشتراطات الفنية، أقيمت أعلى أحد المحال التجارية الذي كان يزاول نشاطه دون ترخيص، ما أسفر عن سقوطها ومصرع شخصين تصادف وجودهما بمكان الحادث.

وشملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية كلًا من: مفتشي التراخيص الحالي والسابق، ومدير مركز إصدار التراخيص، ومدير الإشغالات السابق، ومدير المتابعة الميدانية والإشغالات.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، رصد عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، واقعة سقوط المظلة الخرسانية بنطاق الوحدة المحلية بالقنطرة غرب، والتي أدت إلى مصرع شخصين من المارة، فأحال الواقعة إلى النيابة الإدارية بالقنطرة غرب لبدء التحقيقات اللازمة.

وخلال التحقيقات التي باشرها عبد الرحمن سعيد – وكيل النيابة – تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي – مدير النيابة – انتقلت النيابة إلى موقع الحادث، وأجرت معاينة ميدانية شاملة، كما استمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان، وكلفت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية بإعداد تقرير فني حول الواقعة.

وأسفر الفحص الفني عن ثبوت وجود إشغال مخالف بالطريق العام عبارة عن مظلة خرسانية غير مرخصة أنشئت بالمخالفة للأصول الفنية، مُقامة على واجهة أحد المحال التجارية “محمصة”، يزاول النشاط التجاري دون ترخيص، وقد أدى انهيارها يوم الحادث إلى وفاة شخصين كانا في محيط المكان.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات من ثبوت مسئولية المتهمين – كل في نطاق اختصاصه – عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال تلك المخالفات في حينها، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.