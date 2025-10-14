ندوة توعوية ببورسعيد حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، السفينة السياحية "تحيا النرويج" Norwegian Viva وعلى متنها 4674 راكبًا بينهم 3203 سائحًا أجنبيًا، وذلك في رحلتها الثالثة خلال 3 أسابيع.

كانت السفينة Norwegian Viva أجرت رحلتين أخريتين خلال الأسبوعين الماضيين نقلت على متن الأولى 4554 سائحًا والرحلة الثانية 4670 سائحًا، ليصل إجمالي الرحلات الثلاث إلى نحو 14 ألف سائح.

ورست السفينة القادمة من ميناء ليماسول القبرصي على أرصفة محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى ميناء هيراكليون اليوناني.

كان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وممثلين عن وزارتي النقل والسياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وأوضح اللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الإدارة العامة لحركة الركاب أشرفت على استقبال السائحين وتيسير إجراءات نزولهم في زمن قياسي، لينطلقوا في برنامجهم السياحي الذي يتضمن زيارة أبرز معالم الإسكندرية الأثرية والثقافية.

وأضاف رئيس ميناء الإسكندرية، أن الهيئة تعمل على تعزيز التجربة السياحية وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية عالميًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة إلى الموانئ المصرية.

ومن جانبه، أوضح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى تنظيم استقبالًا حافلًا للسياح، إلى جانب تقديم هدايا تذكارية للركاب والسائحين.