الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ تمويلات في محافظة الإسكندرية بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025.

جاء ذلك خلال لقائه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بحضور تشيتوسى نوجوتشى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز لدعم وتمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية للشباب، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال.

وأضاف أن الجهاز موّل أكثر من 51 ألف مشروع متنوع وفر نحو 111 ألف فرصة عمل، مؤكداً عزم الجهاز على التوسع في التمويلات والخدمات خلال المرحلة المقبلة لتغطية المزيد من القطاعات الإنتاجية الواعدة بالمحافظة.

وأوضح رحمي، أن اللقاء تناول سبل التوسع في الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز لأبناء المحافظة، مشيراً إلى حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع الإسكندرية باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين الجهاز والمحافظة ستركز على دعم المناطق الصناعية والإنتاجية، وعلى رأسها برج العرب ومرغم، من خلال ضخ المزيد من التمويلات وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم لأصحاب المشروعات، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم تشغيل الشباب والمرأة.

ومن جانبه، أكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضح أن المحافظة تعمل بشكل متكامل مع أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات، لتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين وأصحاب المشروعات، مشيراً إلى أن الإسكندرية تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية ولوجستية فريدة تجعلها مركزاً محورياً على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن التوسع في دعم وتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية يُعد أحد أهم أولويات المحافظة خلال المرحلة الحالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم الشباب وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال وتذليل جميع العقبات أمامهم، لافتاً إلى أن التنسيق المستمر بين المحافظة والجهاز يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تنمية متوازنة ومستدامة، من خلال خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الإنتاج المحلي.

وبدورها، أعربت تشيتوسى نوجوتشى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن تقديرها للتعاون المثمر بين البرنامج ومحافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدة حرص البرنامج على دعم الجهود الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل مستدامة.