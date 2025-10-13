8 مصابين في تصادم سيارتين بمحور العصار في شبرا الخيمة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الإثنين، في تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على محور العصار بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

كان اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى الموقع.

تبين من المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم لتلقي العلاج.

ونجح رجال المرور في رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.