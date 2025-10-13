25 أكتوبر.. انطلاق فعاليات "EGY AGRI" لعرض أحدث تقنيات الزراعة الذكية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت إدارة معرض الوادي الجديد الزراعي “EGY AGRI – مهرجان التمور السنوي”، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في فعالياته المقرر انعقادها يومي 25 و26 أكتوبر 2025 بأرض المعارض في مدينة الخارجة، بمشاركة نخبة من المستثمرين الزراعيين والخبراء والمهتمين بالابتكارات الزراعية الحديثة.

ويستهدف المعرض هذا العام دعم منظومة الابتكار الزراعي وتعزيز الإنتاجية وجودة المحاصيل، من خلال عرض أحدث التقنيات في مجالات البذور والأسمدة والزراعة الذكية والخضر والفاكهة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي في الواحات المصرية.

وقال عماد حسني، مدير إدارة الإنتاج بديوان عام محافظة الوادي الجديد والمشرف على المعرض، إن “EGY AGRI” سيتيح فرصًا استثمارية مباشرة في سلاسل القيمة الزراعية، ويعرض أحدث المشاريع المنفَّذة بالمحافظة، إلى جانب برنامج علمي وورش عمل متخصصة يقدمها خبراء وأساتذة جامعات، مع منح شهادات حضور للمشاركين.

وأشار “حسني” إلى أن الحجز والاستفسارات متاحة عبر التواصل مع إدارة المعرض أو من خلال استمارة المشاركة الإلكترونية المنشورة على صفحات محافظة الوادي الجديد ومديرية الزراعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المعرض يركز هذا العام على حلول الري المطور، والتحول الرقمي في المزارع، وتقنيات التتبع وتحسين جودة المحاصيل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحيازات الصغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمار الزراعي.

وتشمل الأجنحة المعروضة منتجات وبذور وأسمدة معتمدة، وابتكارات في المكافحة الحيوية وتقليل الفاقد بعد الحصاد، ضمن رؤية تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للمزارع المحلي ودعم الابتكارات الزراعية المستدامة.

وأضاف أن المعرض يكتسب طابعًا خاصًا من طبيعة محافظة الوادي الجديد، التي تُعد أكبر محافظات مصر مساحةً وأقلها كثافة سكانية، وتشتهر بإنتاج التمور والخضر والفاكهة في بيئة تجمع بين الزراعة التقليدية والحديثة، ما يجعل من “EGY AGRI” منصة تطبيقية مثالية لنقل التجارب الزراعية والابتكارات الحديثة للمزارعين والمستثمرين.