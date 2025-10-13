إعلان

بالصور- طلاب بني سويف يزرعون 8 آلاف شتلة ضمن مبادرة "ازرع شتلتك"

كتب : حمدي سليمان

01:09 م 13/10/2025
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مبادرة ازرع شتلتك (2)
  • عرض 4 صورة
    مبادرة ازرع شتلتك (3)
  • عرض 4 صورة
    مبادرة ازرع شتلتك (4)

بني سويف - حمدي سليمان:

انطلقت، اليوم الإثنين، مبادرة "ازرع شتلتك" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، التي تهدف إلى غرس روح الانتماء والحفاظ على البيئة بين الطلاب والشباب.

وتستهدف المبادرة زراعة 8 آلاف شتلة من النباتات الطبية والعطرية داخل مدارس وجامعات المحافظة، في خطوة تعكس الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية لأبناء بني سويف.

وشارك طلاب عدد من المدارس في زراعة الشتلات، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، مؤكدين أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الزراعة داخل المدارس.

مبادرة ازرع شتلتك مهرجان النباتات الطبية والعطرية

