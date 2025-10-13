القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التقرير السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2025، والذي أظهر تحقيق الجامعة معدلات إنجاز مرتفعة في فحص وحسم الشكاوى الموجهة إليها، بما يعكس التزامها بتعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمشكلاتهم.



وأوضح "الجيزاوي" أن جامعة بنها تلقت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 4705 شكاوى وطلبات واستغاثات، بينها 3870 شكوى فردية و835 شكوى جامعية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 97.93% منها وفقًا للضوابط المعتمدة قبل إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأشاد رئيس الجامعة بالجهد الكبير الذي تبذله إدارة خدمة المواطنين وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية، مؤكدًا توجيهاته المستمرة بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة أو من خلال ما يتم رصده في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أن تزايد معدلات تلقي الشكاوى مقارنة بالأعوام السابقة يعكس ثقة المواطنين في المنظومة وفاعليتها، مؤكدًا أن الجامعة لا تكتفي بالرد بل تعمل على معالجة الأسباب الجذرية ومنع تكرارها.



وأضاف التقرير أنه تم تفعيل نقطة اتصال جديدة للمنظومة الرئيسية بالجامعة لتسهيل استقبال الشكاوى وتحويلها مباشرة إلى الجهات المعنية داخل الجامعة، بما يسهم في سرعة البتّ فيها وتحقيق رضا المواطنين.