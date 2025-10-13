إعلان

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

كتب : مصراوي

11:27 ص 13/10/2025

سيارة اسعاف

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 3 بينهم طفلان في حادث مروري، اليوم الإثنين، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم دراجتين ناريتين أمام مقر الوحدة الصحية لقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من: أحمد محمود أحمد، 17 عامًا، رمضان عبد الرشيد السيد، 54 عامًا، بلال ياسر جلال، 17 عامًا وجميعهم مقيمون بمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمعدات بالتعاون مع وحدة مرور المركز لرفع آثار الحادث من الطريق العمومي بقرية الكفاح.

حادث مروري محافظة الوادي الجديد مستشفى الفرافرة المركزي

