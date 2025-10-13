إعلان

حلول رحيمة.. أول تعليق من حماية الطفل على وفاة صبي بعد مطاردة كلب ضال بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:18 ص 13/10/2025

قنا- عبدالرحمن القرشي:

رصدت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، الواقعة المؤسفة التي شهدتها قرية كلاحين أبنود بمركز قفط، والتي توفي خلالها طفل إثر إصابته بأزمة قلبية عقب تعرضه لحالة هلع شديدة بسبب مطاردة كلب ضال له.

وأكدت سميحة سعد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بقنا، أنها تتابع الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الأطفال والمواطنين، مشيرة إلى أنها بصدد مناقشة مقترح شامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم حلول رحيمة ومستدامة لمشكلة انتشار الكلاب الضالة.

وأضافت أن المقترح، يتضمن تخصيص مأوى بيطري للكلاب، وتنفيذ حملات تعقيم وتطعيم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين والأطفال من جهة، والرفق بالحيوان من جهة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا لتبني سياسات وقائية وإنسانية تجاه الظواهر التي قد تهدد أمن الأطفال وسلامتهم في المجتمع.

