كانوا رايحين المدرسة.. إنقاذ 10 تلاميذ سقط بهم "توكتوك" في مصرف بأسيوط- صور

أسيوط - محمود عجمي:

لقيت تلميذة مصرعها وأُصيب 10 آخرون من زملائها، صباح اليوم الإثنين، إثر سقوط تروسيكل كان يقلهم في ترعة حواس بقرية منقباد التابعة لمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في ترعة حواس.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تمكنت فرق الإنقاذ، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثة الطفلة سمر محمد عبد القادر (5 أعوام)، والتي تم نقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.

كما تم إنقاذ عشرة أطفال آخرين، وهم:

سهيلة أحمد علي (4 أعوام)، وعد معتز عبد القادر (5 أعوام)، نورهان مرسي علي (11 عامًا)، جنا إبراهيم علي (8 أعوام)، جنا محمود محمد (6 أعوام)، بسمة أحمد علي (9 أعوام)، عدي محمود منصور (5 أعوام)، مليكة حسين محمد (6 أعوام)، رقية عبد الله منصور (5 أعوام)، وعبد الله منصور (7 أعوام).

تراوحت إصاباتهم بين حالات اختناق وفقدان للوعي، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.