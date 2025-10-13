قنا - عبدالرحمن القرشي:

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتقديم دعم ورعاية عاجلة لأبناء زوجين توفيا في واقعة مأساوية بقرية الترامسة، حيث توفي الزوج إثر نزيف بالمخ ولحقت به زوجته بعد ساعات حزنًا عليه.

وأمر المحافظ بصرف إعانة مالية عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه للأسرة، والمساهمة في توفير سكن كريم للأطفال، مع تكليف مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والأوقاف بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم.

وكان الشاب يوسف دياب، 44 عامًا، قد توفي داخل منزله، وبعد ساعات قليلة لفظت زوجته نوال. ع، 35 عامًا، أنفاسها الأخيرة متأثرة بصدمة وفاته، في مشهد وصفه أهالي القرية بـ"الفاجعة المزدوجة".

وأكد محافظ قنا أن الدولة لا تتأخر عن مد يد العون لأي أسرة تواجه ظروفًا طارئة، مشددًا على ضرورة متابعة حالة الأبناء لضمان استقرارهم النفسي والمعيشي.

