جمعتهما الحياة والموت.. "نوال" تلحق بزوجها "يوسف" بعد ساعات من وفاته

قنا – عبدالرحمن القرشي

خيم الحزن على قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، اليوم الجمعة، بعد وفاة زوجين في يوم واحد، في واقعة مؤثرة جسدت أسمى معاني الوفاء والحب بين زوجين جمعهما القدر في الحياة والموت.

فى البداية رحل يوسف دياب، 44 عامًا، فجر اليوم متأثرًا بنزيف في المخ نتيجة حادث تعرض له قبل أسابيع، وبعد أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه عقب صلاة الجمعة، جلست زوجته نوال علي، 35 عامًا، تبكيه بحرقة بين السيدات، لكنها سقطت مغشيًا عليها فجأة.

جرى نقلها إلى مستشفى قنا العام، وتبين إصابتها بأزمة قلبية حادة، فارقت على إثرها الحياة بعد ساعات من وفاة زوجها.

وشيّع الأهالي جثمانها مساء اليوم لدفنها بجوار زوجها وسط مشهد مؤثر أبكى أهالي القرية، وقال عدد من الأهالي: إن ما جمع الزوجين من حب ووفاء طوال حياتهما، أكمله القدر برحيلهما في يوم واحد، ليتركا خلفهما ذكرى مؤلمة لن تُنسى في قلوب الجميع.