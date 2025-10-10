إعلان

جمعتهما الحياة والموت.. "نوال" تلحق بزوجها "يوسف" بعد ساعات من وفاته

كتب : عبدالرحمن القرشي

08:39 م 10/10/2025

يوسف دياب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا – عبدالرحمن القرشي

خيم الحزن على قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، اليوم الجمعة، بعد وفاة زوجين في يوم واحد، في واقعة مؤثرة جسدت أسمى معاني الوفاء والحب بين زوجين جمعهما القدر في الحياة والموت.

فى البداية رحل يوسف دياب، 44 عامًا، فجر اليوم متأثرًا بنزيف في المخ نتيجة حادث تعرض له قبل أسابيع، وبعد أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه عقب صلاة الجمعة، جلست زوجته نوال علي، 35 عامًا، تبكيه بحرقة بين السيدات، لكنها سقطت مغشيًا عليها فجأة.

جرى نقلها إلى مستشفى قنا العام، وتبين إصابتها بأزمة قلبية حادة، فارقت على إثرها الحياة بعد ساعات من وفاة زوجها.

وشيّع الأهالي جثمانها مساء اليوم لدفنها بجوار زوجها وسط مشهد مؤثر أبكى أهالي القرية، وقال عدد من الأهالي: إن ما جمع الزوجين من حب ووفاء طوال حياتهما، أكمله القدر برحيلهما في يوم واحد، ليتركا خلفهما ذكرى مؤلمة لن تُنسى في قلوب الجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية الترامسة قنا وفاة زوجين في يوم واحد مستشفى قنا العام صلاة الجنازة يوسف دياب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة