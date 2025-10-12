غلق 21 منشأة طبية مخالفة في حملة لـ"العلاج الحر" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصدرت مديرية الصحة بالإسماعيلية قرارات غلق لـ 21 منشأة طبية خاصة، وإنذار 10 منشآت أخرى، وذلك خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر استهدفت 62 منشأة بمدينة الإسماعيلية.

صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، بأن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة ومحافظ الإسماعيلية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة حفاظًا على صحة المواطنين.

تنوعت المخالفات المرصودة بين عدم وجود تراخيص، ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى والجودة، وهو ما يخالف القانون رقم 51 لسنة 1981.

وشملت الحملة، التي قادتها الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، المرور على مستشفيات ومراكز طبية في تخصصات متنوعة، من بينها القلب والغسيل الكلوي والنساء والتوليد والجراحة والعيون والأسنان.