حملة مفاجئة بمدخل بنها.. محافظ القليوبية يأمر بمصادرة الإشغالات فورًا (صور)

كتب : مصراوي

07:40 م 12/10/2025
    حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات
    حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات
    حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات
    حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدخل مدينة بنها، وأمر بالرفع الفوري لجميع التعديات ومصادرة الإشغالات بعد ملاحظته انتشار الباعة الجائلين بما يعيق حركة المرور والمواطنين.

ووجه المحافظ، خلال الحملة التي استهدفت مدخل المدينة من ناحيتي الطريق الإقليمي والزراعي، الأجهزة التنفيذية بتحرير محاضر فورية للمخالفين، مشددًا على أنه لن يسمح بعودة الفوضى أو المظاهر العشوائية مرة أخرى.

وأكد عطية على ضرورة تكثيف المتابعة اليومية لضمان عدم عودة الإشغالات، مشيرًا إلى أن هذه الحملات مستمرة في جميع مراكز المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري واستعادة هيبة الطريق العام.

