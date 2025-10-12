السجن 6 سنوات لسائق يتاجر في الشابو بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت محكمة جنايات أسيوط (الدائرة 11) بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الشابو بمنطقة الوليدية في مدينة أسيوط. كما قضت المحكمة بحبسه 6 أشهر إضافية وتغريمه 500 جنيه لحيازته سلاحًا أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة، وعضوية المستشارين، روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهم "علم الدين. م. ع"، 45 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية مسكنه.

حاول المتهم الفرار عبر سلم خشبي من سطح العقار، إلا أن القوة تمكنت من ضبطه وبحوزته حقيبة تحتوي على ثلاثة أكياس من مخدر الشابو، ومطواة، ومبلغ مالي.

واعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي.