نقل الدبلوماسيين القطريين ضحايا حادث شرم الشيخ إلى الدوحة بطائرة خاصة

أنهت الجهات الأمنية إجراءات سفر جثامين ومصابي وفد الدبلوماسيين القطريين من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى دولة قطر على طائرة خاصة، بعد الحادث الذى وقع أمس على بعد 50 كيلومترًا من مدينة طور سيناء اتجاه شرم الشيخ.

وكانت دولة قطر أرسلت طائرة خاصة لنقل الجثامين الثلاثة ضحايا الحادث وهم كل من: الشيخ سعود بن ثامر 45 عاما، عبدالله غانم 44 عاما، وحسن الجابر 52 عاما، وكذلك المصابين وهم محمد عبدالعزيز 31 عاما، وعبدالله عيسى 35 عاما.

جدير بالذكر أن القيادات الأمنية بجنوب سيناء تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة تقل دبلوماسيين قطريين على بعد 50 كيلو من شرم الشيخ، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بينهم سائق السيارة مصري الجنسية، ويدعى يحيى شوقى 50 عاما.

وجرى الدفع بالعديد من سيارت الإسعاف لنقل المصابين والجثث إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وأخطرت جهات التحقيق التى تولت التحقيق.

وانتقلت جهات التحقيق إلى مستشفى شرم الدولى للتحقيق فى الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث، وأكد مصدر أن حادث انقلاب سيارة الوفد القطرى، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى دولة قطر الشقيقة، حكومة وشعبا، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بمدينة شرم الشيخ وأسفر عن وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين.

وأكدت في بيان صادر عن الوزارة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في هذا الحادث الأليم سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل

