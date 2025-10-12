إعلان

بالصور- رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع جاهزية مستشفى شرم الشيخ لقمة السلام

كتب : رضا السيد

11:46 ص 12/10/2025
أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية موسعة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان على جاهزية المستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام، والتي تشهد مشاركة عدد من رؤساء وزعماء وقادة الدول.

وخلال الجولة، تفقد أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات بمستشفى شرم الشيخ الدولي، إضافة إلى الغرفة المركزية لإدارة الطوارئ والأزمات بالمستشفى، لمتابعة مدى جاهزية فرق العمل والتأكد من تطبيق أعلى معايير الاستعداد والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية، بمستوى الجاهزية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، المعتمد دوليًا من منظمة JCI لجودة الرعاية الصحية، مؤكدًا تميز وكفاءة الأطقم الطبية والإدارية والفنية العاملة بها، وما تبذله من جهود متميزة لضمان أعلى مستويات الخدمة الطبية المقدمة.

وأعلن أن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء قدمت أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية حتى الآن، منها ما يقرب من مليون خدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي وحده، مؤكدًا أن المستشفيات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وتعمل بأحدث التقنيات في مختلف التخصصات، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب التطور العالمي في مجال الرعاية الصحية.

