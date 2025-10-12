مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث مروع ببني سويف

لقيت فتاة مصرعها وأُصيب 17 شخصًا آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عددًا من العمال، بمدخل طريق المصرف بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالًا، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين بإصابات مختلفة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "سناء هـ. م" 18 عامًا، مقيمة قرية الميمون، وإصابة "نهى. ص. ع" 20 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و "هدير ع. ع" 15 عامًا، كدمات متفرقة، و "ياسمين م. س" 17 عامًا، كدمة بالرأس، و "علا أ. م" 22 عامًا، اشتباه كسر بالحوض، ة "سارة س. س" 17 عامًا،كدمات متفرقة، و "عبير ع. م" 16 عامًا، كدمات متفرقة، و "قمر س. س" 17 عامًا، اشتباه كسر بالذراع، و "نهلة ر. ف" 15 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و "مي ن. س" 16 عامًا، اشتباه كسر بالساق والفخذ الأيمن.

كما أصيب "أيمن س. س" 38 عامًا، كسر بعظمة الترقوة اليسرى، و "هبة ح. س" 25 عامًا، كسر بالساق اليمنى، و "عيد ص. ع" 25 عامًا، جروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، و "محمد ش. أ" 29 عامًا، "سائق السيارة"، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و "غادة س. س" 30 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و "نورة ن. س" 15 عامًا، كدمات متفرقة، و "عبير م. س" 16 عامًا، كدمات متفرقة، و "أحمد ط. غ" 19 عامًا، كدمات متفرقة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.