مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقرية الكرنك

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي تاجر مخدرات مصرعه، اليوم، إثر تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة أثناء تنفيذ حملة أمنية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد بشن حملة مكبرة لاستهداف أحد العناصر الإجرامية الخطرة المتهم في قضايا مخدرات وهارب من جناية داخل قرية الكرنك.

وخلال محاولة ضبطه، بادر المتهم بإطلاق النار تجاه القوات، ما دفعها إلى التعامل معه، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعه في الحال.

وبالفحص، تبيّن أن المتوفى يُدعى "ح"، تاجر مخدرات هارب، وضُبط بحوزته كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد من الطلقات النارية والسلاح المستخدم في الواقعة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.