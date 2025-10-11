الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، جولة تفقدية بعدد من شوارع مدينة طلخا ومنطقة السوق، للوقوف على الطبيعة على حالة الشارع، وأكد البدء في انتقال الباعة الجائلين إلى السوق الحضاري الذي أقيم على ترعة الساحل.

وتفقد محافظ الدقهلية، شارع مجمع المدارس بمنطقة الكاكولا، وشارع البحر الأعظم وأسفل كوبري الجيش وتفقد الباعة الجائلين بالمنطقة واستمع إليهم، ووجه بنقل كافة الباعة الجائلين إلى سوق طلخا الحضاري المنتظر افتتاحه خلال الأيام المقبلة، ثم تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة قنطرة طلخا من تطوير البلدورات بطريق المعاهدة وإنشاء ميدانين بالمنطقة، وتفقد السوق الحضاري الجديد بعد إجراء القرعة العلنية والتي أسفرت عن فوز 84 بائع .

رافق محافظ الدقهلية خلال الجولة اسلام النجار، رئيس المدينة ومحمد انور، نائب رئيس المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الهدف من السوق هو توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين في مكان واحد تم إقامته وتقسيمه بشكل لائق يحافظ على مصالح الباعة، ويوفر السلع للمواطنين في مكان واحد ويحافظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة. 24 ساعة، ومنع أي إشغالات مستقبلية من الباعة الجائلين بمدينة طلخا بعد تشغيله، وأكد على تسكين المستحقين بالسوق دون تمييز وبكل شفافية.

يذكر أن السوق يشمل 84 محلاً تجارياً تم تخصيصها لتوفير أماكن آمنة ومنظمة للباعة الجائلين لعرض منتجاتهم بشكل لائق، بما يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومقام على مساحة نحو 2880 مترًا مربعًا، ويضم أنشطة متعددة تشمل الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والمنتجات المتنوعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحسين الصورة البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية.