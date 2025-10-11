إعلان

الداخلية تفحص 82 سائق حافلة مدرسية.. والنتائج سلبية بالكامل

كتب : علاء عمران

03:34 م 11/10/2025

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بعدد من مديريات الأمن، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، في إطار الجهود المستمرة للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها.
وأسفرت جهود تلك الحملات عن فحص 82 سائقًا من سائقي الحافلات المدرسية، وتبين سلبية جميع العينات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب ومرتادي الطرق.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الحوادث المرورية حافلة مدرسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان