الداخلية تفحص 82 سائق حافلة مدرسية.. والنتائج سلبية بالكامل

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بعدد من مديريات الأمن، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، في إطار الجهود المستمرة للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن فحص 82 سائقًا من سائقي الحافلات المدرسية، وتبين سلبية جميع العينات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب ومرتادي الطرق.

اقرأ أيضا:

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل