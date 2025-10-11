فقد وعيه فسقط في المياه.. مصرع رجل خمسيني غرقًا بترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، جهودها للبحث عن جثمان رجل خمسيني لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة "ميت يزيد"، بعد سقوطه أثناء جلوسه على ضفة الترعة.

وقال شهود عيان من مدينة كفر الشيخ، إن الغريق يُدعى جمال. ع. ق، 55 عامًا، وكان يجلس على ضفة الترعة أمام كوبري القنطرة عقب أداء صلاة العشاء، حينما شعر بدوخة مفاجئة فقد على إثرها توازنه وسقط في المياه.

وأضاف الأهالي أن الرجل فقد الوعي لحظة سقوطه، ما أدى إلى غرقه قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه. وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث لانتشال الجثمان حتى الآن.