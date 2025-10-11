متحللة بالكامل.. العثور على جثة لشاب في ظروف غامضة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



عثر أهالي قرية عبد الجليل التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، على جثة عامل شاب، متحللة داخل منزله في ظروف غامضة.



ورد إخطار إلى مديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور أهالي قرية عبدالجليل التابعة لدائرة المركز على جثة عامل متحللة داخل منزله.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لعامل يُدعى محمد السعيد مصطفى، 37 عاما، مقيم بدمنهور.



وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.