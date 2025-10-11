"قتلت حماتها وأحرقت جثتها".. المؤبد لزوجة في جريمة مروّعة برأس سدر

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الأولى"، في جلستها التي عُقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 25 عامًا لزوجة أقدمت على قتل حماتها داخل أحد الشاليهات بمدينة رأس سدر، ثم أشعلت النيران في جثمانها لمحاولة إخفاء معالم الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور وكيل النيابة عبدالناصر محمد، وسكرتيري التحقيق محمد عبدالستار وأحمد عبدالباسط.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد الشاليهات بقرية سياحية في رأس سدر. وبانتقال قوات الحماية المدنية إلى الموقع، تبين وجود جثة متفحمة لسيدة مسنة تُدعى "هـ. م. ح. ق." تبلغ من العمر 73 عامًا، بينما أُصيبت زوجة ابنها "ح. م. م. أ."، 51 عامًا، باختناق نتيجة الدخان.

كشفت التحريات وجود شبهة جنائية، إذ تبين أن المتهمة قتلت حماتها خنقًا إثر مشادة كلامية بينهما، حيث استخدمت "إيشاربًا" لخنقها حتى فارقت الحياة، ثم حاولت إخفاء الجريمة بوضع بطانيتين فوق الجثة وإشعال النار فيها، قبل أن تتظاهر بأنها كانت ضحية الحريق.

وأفادت التحريات أن الدافع وراء الجريمة هو الخلافات المستمرة بين المتهمة وحماتها، التي كانت تسيء معاملتها في غياب نجلها المقيم في الكويت، ما أدى إلى تصاعد التوتر حتى وقوع الجريمة.

واعترفت المتهمة بمواجهتها تفصيلًا بما ارتكبته، مبررة فعلتها بسوء معاملة حماتها وتدخلها الدائم في حياتها.

وبعد إحالتها إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، أثبت التقرير الطبي أنها كانت متزنة عقليًا ومسؤولة عن أفعالها وقت ارتكاب الجريمة، لتقرر المحكمة في جلستها اليوم معاقبتها بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا.