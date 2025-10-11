"حلمه يتصور مع المحافظ".. قصة طفل حافي يشعل السوشيال بماراثون الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

في مشهد إنساني مؤثر خطف قلوب المصريين، تصدر الطفل عبد الله من مركز الزينية بمحافظة الأقصر، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته اللافتة في ماراثون "Race To End Polio" الذي نظمه روتاري مصر دعمًا لحملة القضاء على شلل الأطفال.

عبد الله، الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، شارك بحماس كبير في السباق وهو يرتدي شبشبًا، لكنه خلعه أثناء الجري ليكمل السباق حافي القدمين مصممًا على الوصول إلى خط النهاية وتحقيق حلمه بالفوز.

وروى الطفل تفاصيل السباق قائلاً: "كنت نفسي أطلع الأول وأتصور مع المحافظ، وأنا بجري فلوسي وقعت، شفتها بس ما رجعتش أجيبها.. كنت عايز أكمل عشان ما أخسرش المسابقة."

هذه الكلمات البسيطة لخصت روح الإصرار والتحدي التي جعلت من عبد الله رمزًا للبراءة والطموح.

امتد السباق من معبد الأقصر حتى ساحة معابد الكرنك لمسافة 3 كيلومترات، وجاء تحت شعار "الرياضة في خدمة الإنسانية"، وشارك فيه عدد من المسؤولين من بينهم الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وسط أجواء مليئة بالحماس والدعم للأطفال المشاركين.

لقطة الطفل الحافي وهو يركض نحو هدفه، تجاوزت كونها مجرد مشهد رياضي، لتصبح رسالة أمل وطموح من قلب الأقصر لكل من يظن أن البساطة قد تمنع النجاح.