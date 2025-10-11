قرار قضائي جديد ضد "ابنة مبارك" المزعومة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة "مروة.ي" المعروفة بـ"ابنة مبارك" المزعومة، في قضية سب وقذف رجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية كل من المستشارين ياسمين أحمد علي، خالد عبد السلام أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى.

وكانت التحقيقات قد أثبتت قيام المتهمة، صاحبة حساب "ابنة مبارك" على منصة تيك توك، بقذف المجني عليه "أ.و" رجل أعمال بألفاظ وعبارات لو صحت لأوجبت عقابه، ونشر عبارات خادشة للحياء والسمعة.

ووفقًا للملف رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، انتهكت المتهمة حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، من خلال نشر محتوى إلكتروني من شأنه المساس به وإزعاجه، بما يعد إساءة استعمال لوسائل الاتصال.

وكانت محكمة جنايات اقتصادية مستأنف بالإسكندرية قد أيدت سابقًا حكم الحبس سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه ضد المتهمة، بتهمة سب وقذف الفنانة وفاء عامر، وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب الجرائم الإلكترونية.